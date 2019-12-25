Предполагается, что дрон оказался игрушечным. Полицейские продолжают проверку.

На улице Каховка в Москве упал квадрокоптер. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Установлено, что дрон размером с крупный самртфон пал на территории автомобильного техцентра примерно в 9:00 31 июля. На место выдвинулись полицейские и Росгвардия, на данный момент обстановка оценивается как спокойная.

По данным источник, после проверки выяснилось, что квадрокоптер оказался игрушечным. Тем не менее, полицейская проверка продолжается.

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Фото: Piter.TV