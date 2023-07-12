Кузяев стал футболистом "Гавра"

Полузащитник покинул "Зенит" на правах свободного агента.

Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев перешел в "Гавр". Об этом сообщила пресс-служба французского клуба.

30-летний игрок подписал контракт с "Гавром" до 2025 года. Кузяев присоединился к команде на правах свободного агента. Его контракт с "Зенитом" истек в конце июня.

Далер Кузяев играл в "Зените" с 2017 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал пятикратным чемпионом России, завоевал Кубок и два Суперкубка России. На его счету 183 матча и 23 забитых гола.

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Видео: hac-foot.com