Мониторить цены на "борщевые наборы" чиновникам помогут многодетные семьи.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала организовать "народный контроль" за ценами на продукты. Такое заявление представитель президента и кандидат в Государственную Думу РФ сделала в рамках заседания в Краснодарском крае. Ранее Андрей Турчак заявил о том, что "ЕР" формирует группу для координации работы по данному направлению. По мнению Кузнецовой, туда должны войти представители многодетных семей. Это позволит чиновникам получать достоверную информацию о цене на "борщевые наборы".

Родители являются живой обратной связью. Я предложила на Кубани первым из регионов создать группу, которая бы состояла не только из экспертов, чиновников, представителей разных ведомств, а состояла бы из родителей, которые дадут информацию, которая есть на самом деле. Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка

Омбудсмен объяснила, что сейчас на Кубане фиксируется наибольшая доля детей, которые воспитываются в многодетных семьях. Этот показатель в регионе превышает 22%. В среднем по стране он находится на уровне 21%.

Кузнецова предложила сократить до 1-2 дней экспертизу для установления инвалидности.

Фото: Вконтакте / ЕДИНАЯ РОССИЯ