Кузнецова предложила сократить до 1-2 дней экспертизу для установления инвалидности

Детский омбудсмен рассказала о порядке проведения медицинско-социальной экспертизы в РФ.

Уполномоченная по правам ребенка при российском президенте Анна Кузнецова предложила сократить до 1-2 дней медицинско-социальную экспертизу для установления инвалидности. С такой инициативой кандидат в депутаты в Государственную Думу выступила на заседании "ЕР", посвященном вопросу поддержке людей с ограниченными возможностями и членов их семей.

Родителям зачастую приходится проходить достаточно серьезное испытание, чтобы добиться твердого и точного решения. Мы предлагаем максимально упростить процедуру и свести сроки ее проведения до 1-2 дней в одном месте с привлечением всех необходимых специалистов. Анна Кузнецова, детский омбудсмен

По словам эксперта, особенно остро вопрос стоит во время пандемии, так как приостановлена работа соответствующей комиссии. По словам Кузнецовой, на решение проблемы правительство установило временный порядок признания лица инвалидом - подтверждение проходит заочно. К 1 января прошлого года на территории РФ находилось 605 тысяч детей-инвалидов.

Кузнецова предложила возмещать детям-инвалидам стоимость колясок, если их не предоставили.