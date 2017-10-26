Кустурица заявил, что сериалы вытеснят городские кинотеатры

Существующие кинотеатры в городах уйдут в прошлое: их заменят сериалы, которые можно посмотреть в домашних условиях.

"Традиционные кинотеатры уйдут в прошлое из-за увлечения людей сериалами", - заявил сербский режиссер Эмир Кустурица во время интервью информационному агентству ТАСС.

По мнению режиссера, кинематограф останется, но в новой форме. Существующие кинотеатры в городах уйдут в прошлое: их заменят сериалы, которые можно посмотреть в домашних условиях.

Традиционные направления и жанры кино сохранятся. Будет и фантасмагория, и реализм, но изменится форма просмотра.

Однако эти перемены, по мнению режиссера, произойдут в нескорой перспективе. Сам Кустурица продолжает снимать проекты для большого экрана. Например, он планирует работу над картиной по повести Чингиза Айтматова "Белое облако Чингисхана".

Напомним, что Эмир Кустурица в качестве актера, автора сценария и режиссера участвовал в трех десятках фильмов. Среди созданных им кинокартин - "Время цыган", "Андеграунд", "Черная кошка, белый кот", "Жизнь как чудо" и другие. Кустурица является обладателем двух "Золотых пальмовых ветвей" Каннского кинофестиваля.

Фото: Piter.TV