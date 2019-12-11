Кусок кирпичей проломил крышу автомобиля на Боровой улице

В этот момент в машине сидели парень с девушкой.

В среду, 22 июля, в Центральном районе Петербурга произошло ЧП. С дома №32/34 на Боровой улице упал кусок кирпичей и приземлился прямо на автомобиль, который находился в движении. В сети появилось фото последствий происшествия.

По словам очевидцев, кирпичи, надежно скрепленные между собой цементом, рухнули с фасада дома на Skoda. В результате у иномарки сильно прогнулась крыша, и разбилось лобовое стекло.

В момент происшествия в машине сидели парень с девушкой. Они отделались легким испугом.

Ранее мы писали, что в Петербурге на 2-ой Комсомольской снесут первую расселенную "хрущевку".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / أليكسي بوغدانوف