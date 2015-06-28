С фасада на Чайковского, который не ремонтировался 116 лет, рухнул штукатурный слой

Специалисты обследовали фасад дома после происшествия.

Днем 2 ноября на улице Чайковского, 42, обрушился фрагмент штукатурки. Как сообщили в пресс-службе администрации Центрального района, в доме не проводился капитальный ремонт с 1905-го года.

Площадь слоя составила около 0,5 метра. Место огородили специалисты ЖКС №3 Центрального района. Управляющая компания провела обследование фасада. В этом году ЖКС подала документы на приближение сроков капитального ремонта фасадов.

В результате обрушения никто не пострадал.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на человека свалился кусок штукатурки на Гороховой улице.

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