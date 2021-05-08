Курсанты Суворовского училища в Петербурге надышались парами хлора

Молодые люди находятся в состоянии средней степени тяжести.

В ночь на понедельник, 9 октября, из Суворовского училища на Кронштадтской улице в Петербурге с острым ингаляционным отравлением хлорсодержащими препаратами в состоянии средней тяжести госпитализированы три 16-летних курсанта 2-го курса. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 8 октября молодые люди находились в расположении части и убирали туалетное помещение. После разведения хлорсодержащего вещества и средства от ржавчины в ведре, они надышались парами и почувствовали себя плохо.

Ранее мы сообщили о том, что после пожара на Щербакова в больницу попал один человек.

Фото: Piter.TV