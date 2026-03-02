Уникальный курс ракетомоделирования для школьников разработан в СПбПУ Петра Великого

Программа включает комплект необходимых компонентов, таких как контроллеры, провода и парашют спасения, а также модули по обучению 3D-проектированию, электронике, программированию и научно-исследовательской деятельности.

Политехнический университет имени Петра Великого разработал эксклюзивный учебный курс по ракетомоделированию для школьников, позволяющий ученикам самостоятельно создать, собрать и запустить гидропневматическую ракету прямо на школьной площадке. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Программа включает комплект необходимых компонентов, таких как контроллеры, провода и парашют спасения, а также модули по обучению 3D-проектированию, электронике, программированию и научно-исследовательской деятельности. Проект создавался в рамках федеральной инициативы "Приоритет-2030".

Дмитрий Тихонов, заместитель ректора университета по дополнительному и довузовскому образованию, подчеркнул важность курса, отметив, что он помогает продемонстрировать учащимся практические приложения базовых школьных дисциплин – математики, физики, информатики и технологии. Программа выступает средством профессиональной ориентации, позволяя ребятам попробовать себя в разных областях, от инженерии до программирования.

Курс рассчитан на учащихся с пятого класса и длится один год. Преподаватели проходят специальную подготовку, а сами занятия могут проводиться в школах, лицеях и колледжах. В учебной программе используются современные учебные программы, такие как Компас-3D, и аппаратная платформа Arduino для освоения электроники.

Учащиеся получат необходимые материалы для самостоятельной сборки модели ракеты высотой 70 сантиметров и весом 400 грамм, способной взлетать на высоту до 28 метров, что обеспечивает безопасность запуска на спортивных площадках.

Егор Темиргалиев, старший преподаватель Высшей школы производственного менеджмента СПбПУ и разработчик курса, объяснил, что главная цель программы заключается не только в обучении, но и в привлечении школьников к увлекательной спортивной дисциплине ракетомоделирования. Курс доступен для детей разного возраста, желающих всерьез заняться созданием моделей ракет. Начинающие учащиеся собирают простейшие конструкции классов S-3-A (парашютирующие ракеты) и S-6-A (ракеты с тормозящей лентой), после чего могут перейти к созданию более сложных конструкций.

Модель ракеты, созданная в рамках курса, может использоваться многократно, что открывает перспективы дальнейших исследований, например, изучения влияния формы сопла или давления двигателя на характеристики полета.

Первые занятия по курсу начнутся осенью 2026 года.

