Курс евро вырос до 75 рублей

Последний раз евро стоил 75 рублей в марте 2019 года.

Впервые за год курс евро преодолел отметку 75 рублей впервые за год.

Такие данные были получены на торгах Московской биржи 5 марта по состоянию на 19:45 по мск. Последний раз евро стоил 75 рублей в марте 2019 года. Кроме того, отметку 67 рублей превысил доллар по состоянию 20:10 по мск.

На фоне снижения нефтяных котировок и падения фондовых индексов рубль продолжает терять позиции. Несмотря на то, что стоимость барреля Brent растет после решения ОПЕК о снижении добычи нефти на 1,5 млн бар. в день, позиция Москвы в этом вопросе не определена.