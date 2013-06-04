Доктор Курпатов прокомментировал уголовное дело против своего бывшего помощника

По его словам, Иевский не только украл деньги и имущество, но и прибегал к слежке, прослушиванию и грубому шантажу.

Петербургский писатель Андрей Курпатов устал от многочисленных сообщений журналистов прокомментировать ситуацию с его бывшим помощником Алексеем Иевском. Поэтому Курпатов высказался на своей странице в Facebook.

Кратко по существу вопроса. Происходящее – это обычный рейдерский захват компании в лучших традициях 90-х. Мошенническим образом, через злоупотребление доверием были похищены десятки миллионов рублей. Андрей Курпатов, писатель

По его словам, Иевский не только украл деньги и имущество, но и прибегал к слежке, прослушиванию и грубому шантажу.

Ранее Иевский, обвиняемый в краже дорогих часов и украшений, заявил, что вещи были ему подарены. По словам мужчины, начальник написал заявление после любовной ссоры.

На суде Иевский заявил, что их отношения с Курпатовым перешли из рабочих в интимные. По его словам, доктор подарил ему дорогие часы и украшения. В краже именно этих вещей его теперь обвиняют. Иевский объяснил, что причиной ссоры и дальнейшего разрыва стала измена Курпатова, которую он не смог простить. Он добавил, что может подтвердить свои слова, показав личную переписку с Курпатовым. А пока мужчина находится в СИЗО как минимум до 28 ноября.

Фото: ВКонтакте / Андрей Курпатов. Официальное сообщество