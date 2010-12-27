Курортный район Петербурга вошел в топ лучших мест для отдыха с детьми

Стали известны итоги исследования аналитического агентства "Турстат" ко Дню защиты детей.

В субботу, 1 июня, опубликован список лучших курортов России для отдыха летом с детьми. Итоги подведены в результате интернет-опроса на соответствующую тему.

В первую пятерку списка вошел Курортный район Петербурга, занявший третье место. Лидерами рейтинга стали Сочи (40% голосов) и Анапа (16% респондентов). Отметим, что Курортный район делит третье место вместе с Байкалом (по 11% голосов). Далее идут Евпаториа и Ялта в Крыму (по 7%), Феодосия (4%), Ейск, Зеленоградск и Пятигорск (2%).

Отметим, что в Курортный район Петербурга входят города Сестрорецк и Зеленогорск, поселки Белоостров, Комарово, Солнечное, Репино и многие другие.

Фото: Pixabay