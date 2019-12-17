Депутаты предложили запретить курить на кухнях коммунальных квартир. Данный проект на рассмотрение Госдумы внесла фракция "Единая Россия".
Помещения коммуналок считается общим имуществом собственников комнат. В список также вошли коридоры, туалеты и ванные комнаты. Отметим, что согласно действующему законодательству таких запретов нет. Авторы проекта убеждены, что это нарушает права некурящих жильцов.
Напомним, с 1 октября вступил закон о запрете курения в местах общественного пользования домов. Помимо общих балконов запрещено разводить открытый огонь в квартирах, жилых комнатах общежитий и в гостиничных номерах.
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