Помещения коммуналок считается общим имуществом собственников комнат.

Депутаты предложили запретить курить на кухнях коммунальных квартир. Данный проект на рассмотрение Госдумы внесла фракция "Единая Россия".

Помещения коммуналок считается общим имуществом собственников комнат. В список также вошли коридоры, туалеты и ванные комнаты. Отметим, что согласно действующему законодательству таких запретов нет. Авторы проекта убеждены, что это нарушает права некурящих жильцов.

Напомним, с 1 октября вступил закон о запрете курения в местах общественного пользования домов. Помимо общих балконов запрещено разводить открытый огонь в квартирах, жилых комнатах общежитий и в гостиничных номерах.