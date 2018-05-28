В Пулково задержали самолетного курильщика из Махачкалы

Мужчина воспользовался электронной сигаретой в туалетной кабинке во время полета.

Транспортные полицейские в аэропорту Пулково возбудили административное дело в отношении пассажира самолета за курение на борту. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

С прибывшего из Махачкалы воздушного судна поступило сообщение с просьбой прибытия на место полицейского наряда. Как выяснилось, 35-летний пассажир рейса во время полета курил электронную сигарету, находясь в туалетной кабинке.

Правонарушителю может грозить до пятнадцати суток административного ареста.

Ранее в Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета и сдал его стюардессе.

Фото: Piter.TV