В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета и сдал его стюардессе

Экипаж самолета принял решение совершить посадку в Ростове-на-Дону, чтобы еще раз проверить самолет.

Пассажир рейса Москва - Бургаз пронес на борт самолета оружие.

Самолет "Аэрофлота" вылетел из аэропорта "Шереметьево". Когда воздушное судно уже было в небе, один из пассажиров достал из ручной клади травматический пистолет и сдал его стюардессе. Экипаж самолета принял решение совершить незапланированную посадку в Ростове-на-Дону, чтобы еще раз проверить самолет. Больше оружия и других запрещенных предметов обнаружено не было.

У мужчины имелись все необходимые документы. Он объяснил, что просто забыл про пистолет и оставил его в ручной клади. Полиция на транспорте по данному факту ведет проверку, проверяются все обстоятельствах ЧП.

Фото: Рixabay