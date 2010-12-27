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В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета и сдал его стюардессе
Сегодня, 9:21
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MShaffter

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета и сдал его стюардессе

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Экипаж самолета принял решение совершить посадку в Ростове-на-Дону, чтобы еще раз проверить самолет.

Пассажир рейса Москва - Бургаз пронес на борт самолета оружие.

Самолет "Аэрофлота" вылетел из аэропорта "Шереметьево". Когда воздушное судно уже было в небе, один из пассажиров достал из ручной клади травматический пистолет и сдал его стюардессе. Экипаж самолета принял решение совершить незапланированную посадку в Ростове-на-Дону, чтобы еще раз проверить самолет. Больше оружия и других запрещенных предметов обнаружено не было.

У мужчины имелись все необходимые документы. Он объяснил, что просто забыл про пистолет и оставил его в ручной клади. Полиция на транспорте по данному факту ведет проверку, проверяются все обстоятельствах ЧП.

Фото: Рixabay

 

Теги: аэропорт, аэрофлот, новости россии, пистолет в самолете, шереметьево
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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