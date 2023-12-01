Курьера-мошенника поймали в Петербурге после обмана пенсионерки на миллион

В Санкт-Петербурге полицейские задержали курьера, причастного к мошенничеству, в результате которого пожилая горожанка лишилась 1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
По данным ведомства, 79-летняя жительница дома на Будапештской улице 1 октября обратилась в полицию. Женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные и сообщили о якобы попавшей в ДТП родственнице. Под воздействием обмана пенсионерка передала курьеру 1 млн руб.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Задержание предполагаемого участника преступной схемы произошло 6 октября. Им оказался 20-летний житель дома на Витебском проспекте. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного.
Ранее на Piter.TV: перед судом в Петербурге предстанет рецидивист, ударивший полицейского.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все