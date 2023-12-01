Курьера-мошенника поймали в Петербурге после обмана пенсионерки на миллион

Пенсионерка лишилась миллиона из-за звонка о ДТП.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали курьера, причастного к мошенничеству, в результате которого пожилая горожанка лишилась 1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 79-летняя жительница дома на Будапештской улице 1 октября обратилась в полицию. Женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные и сообщили о якобы попавшей в ДТП родственнице. Под воздействием обмана пенсионерка передала курьеру 1 млн руб.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Задержание предполагаемого участника преступной схемы произошло 6 октября. Им оказался 20-летний житель дома на Витебском проспекте. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного.

Ранее на Piter.TV: перед судом в Петербурге предстанет рецидивист, ударивший полицейского.

Фото: Piter.TV