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Курьер показывал половые органы несовершеннолетним на улице в Красносельском районе

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Мужчина признал свою вину и раскаялся.

Житель Кировского района Петербурга подозревается в том, что показывал половые органы несовершеннолетним девочкам. Зафиксировано как минимум 2 аналогичных преступления. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В полицию обратились родители потерпевших. 26 января злоумышленник демонстрировал половые органы 12-летней школьнице у одного из домов на Ленинском проспекте. Девочка проходила мимо. Такая же ситуация произошла 11 февраля у дома на бульваре Новаторов. Потерпевшей стала 8-летняя девочка. 

41-летний подозреваемый подрабатывает курьером в сети ресторанов. На видео, опубликованном МВД, он признал свою вину. Возбуждены уголовные дела по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Развратные действия". Мужчину задержали. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО 

Теги: половы органы, развратные действия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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