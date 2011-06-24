Курьер показывал половые органы несовершеннолетним на улице в Красносельском районе

Мужчина признал свою вину и раскаялся.

Житель Кировского района Петербурга подозревается в том, что показывал половые органы несовершеннолетним девочкам. Зафиксировано как минимум 2 аналогичных преступления. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В полицию обратились родители потерпевших. 26 января злоумышленник демонстрировал половые органы 12-летней школьнице у одного из домов на Ленинском проспекте. Девочка проходила мимо. Такая же ситуация произошла 11 февраля у дома на бульваре Новаторов. Потерпевшей стала 8-летняя девочка.

41-летний подозреваемый подрабатывает курьером в сети ресторанов. На видео, опубликованном МВД, он признал свою вину. Возбуждены уголовные дела по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Развратные действия". Мужчину задержали.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО