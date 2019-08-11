В среду, 29 июля, стало известно о том, что в Петербурге из-за пандемии Курбан-байрам отметят в новом формате. Обращение к верующим по случаю празднования записал муфтий Северной столицы Равиль Панчеев.
Во время празднования верующие должны соблюдать социальную дистанцию – на одного человека четыре квадратных метра. А на улице около мечети необходимо держать дистанцию в 1,5 метра. Также необходимо носить средства индивидуальной защиты.
Праздничную молитву мусульмане смогут совершить на территории мечети, однако при соблюдении всех правил Роспотребнадзора. Это дистанция в полтора метра, маски, перчатки и личный коврик.
муфтий Равиль Панчеев.
Также для верующих будут транслировать праздник на официальном сайте Духовного управления мусульман.
Отмечается, что во время праздника будет жертвоприношение, но муфтий напоминает, что в черте Петербурга категорически запрещен забой жертвенных животных.
Ранее мы сообщали о том, что в среду в Петербурге продолжат идти дожди.
Фото:pixabay
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