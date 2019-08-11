Для удобства верующих будет организована прямая трансляция чтения Корана и праздничной проповеди на официальном сайте Духовного управления мусульман.

В среду, 29 июля, стало известно о том, что в Петербурге из-за пандемии Курбан-байрам отметят в новом формате. Обращение к верующим по случаю празднования записал муфтий Северной столицы Равиль Панчеев.

Во время празднования верующие должны соблюдать социальную дистанцию – на одного человека четыре квадратных метра. А на улице около мечети необходимо держать дистанцию в 1,5 метра. Также необходимо носить средства индивидуальной защиты.

Праздничную молитву мусульмане смогут совершить на территории мечети, однако при соблюдении всех правил Роспотребнадзора. Это дистанция в полтора метра, маски, перчатки и личный коврик. муфтий Равиль Панчеев.

Также для верующих будут транслировать праздник на официальном сайте Духовного управления мусульман.

Отмечается, что во время праздника будет жертвоприношение, но муфтий напоминает, что в черте Петербурга категорически запрещен забой жертвенных животных.

Ранее мы сообщали о том, что в среду в Петербурге продолжат идти дожди.

Фото:pixabay