Курбан-байрам снова соберет пробки на Петроградке: схема ограничений

Празднование мусульманского праздника Курбан-байрам ограничит движение на Петроградской стороне. Уже традиционно перекроют улицы на подъездах к Санкт-Петербургской соборной мечети.

В пятницу, 1 сентября, Петроградский район ждет транспортный коллапс. Из-за празднования мусульманского праздника Курбан-байрам ограничат движение на части острова. В основном это коснется улиц в районе Санкт-Петербургской соборной мечети.

Как сообщают в комитет по развитию транспортной инфраструктуры, ограничения начнут действовать с половины шестого утра. Нельзя будет проехать по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта. Кроме того закроют Крестьянский и Конный переулки.

В КРТИ подготовили подробную схему. На ней обозначены места, где будет проходить празднование и стоять ограничения. А также показаны зоны, где можно будет оставить автомобиль на случай, если вам нужно в зону, где проходят торжества.

Также в день Курбан-байрама ограничивают вход и выход на станции метро "Горьковская". Из-за этого на "Петроградской" собирается больше людей.

Фото: КРТИ