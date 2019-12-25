Кулеба: объем помощи Украине со стороны США в 2021 году составил более $130 млн

Глава МИД Украины раскрыл, на что уходят американские деньги.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил о том, что объем американской материально-технической помощи Киеву в 2021 году составил более 130 млн долларов. Такой информацией чиновник поделился с журналистами в рамках регулярного брифинга. Спикер добавил, что средства перенаправлены на поставки вооружений, техники, оборудования, боеприпасов, а также кораблей, средств связи и медицинской аппаратуры.

Общий объем материально-технической помощи Украине со стороны США в 2021 году составил более $130 млн. Все это направлено на оборону Украины. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

МИД России обвинил Германию и Францию в "потакании" Украине.

Фото: Facebook / Міністерство закордонних справ України MFA of Ukraine