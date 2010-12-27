Кукота и Чехов расскажут всего Шекспира за полтора часа

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Comedy Club Санкт-Петербург презентовал новый сезон! Зрители смогли увидеть выступление любимых артистов и презентацию новых проектов Comedy SPB. Ведущими вечера были Михаил Кукота и Игорь Чехов. Канал Piter.TV побывал на этом мероприятии и пообщался со знаменитым дуэтом комиков.