Кукота и Чехов расскажут всего Шекспира за полтора часа

- Михаил и Игорь готовят новый спектакль в честь 10-тилетнего юбилея совместного творчества, который будет называться "Шекспир за один вечер". Премьера состоится 11 ноября в Лендоке.
"Всех секретов мы не можем раскрыть. Единственный секрет, который мы с удовольствием раскроем это то, что у нас скоро будет спектакль, который называется "Уильям Шекспир за один вечер". Я рекомендую пойти на этот оригинальный, не имеющий аналогов в России спектакль, в котором участвуют всего два артиста и держат в невероятно суперском напряжении в течение полутора часов. Это смешно, это красиво, это поучающе. Мы, он и я. Это классика. Весь Шеспир за полтора часа. Мы будем делать невозможное", - ответили Михаил и Игорь.
Ребята не стеснялись шутить и во время интервью. Например, они порассуждали по поводу юмора и Игорь взял импровизированное интервью у Михаила, узнав, что его любимым юмористом является политик Владимир Жириновский, а любимым режиссером Никита Михалков.
Все это сопровождалось непринужденной атмосферой вечера в конце которого ведущие попрощались со зрителями и пожелали им хорошего вечера:
"Говорили Кукота Михаил и Игорь Чехов, специально для вас, от чистого сердца".
Видео: канал Piter.TV
Михаил Половинчук, Надежда Путинцева.