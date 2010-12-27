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Кукота и Чехов расскажут всего Шекспира за полтора часа
Сегодня, 13:44
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Vera_Iptysheva11
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Кукота и Чехов расскажут всего Шекспира за полтора часа

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Comedy Club Санкт-Петербург презентовал новый сезон! Зрители смогли увидеть выступление любимых артистов и презентацию новых проектов Comedy SPB. Ведущими вечера были Михаил Кукота и Игорь Чехов. Канал Piter.TV побывал на этом мероприятии и пообщался со знаменитым дуэтом комиков.

    Михаил и Игорь готовят новый спектакль в честь 10-тилетнего юбилея совместного творчества, который будет называться "Шекспир за один вечер". Премьера состоится 11 ноября в Лендоке.

    "Всех секретов мы не можем раскрыть. Единственный секрет, который мы с удовольствием раскроем это то, что у нас скоро будет спектакль, который называется "Уильям Шекспир за один вечер". Я рекомендую пойти на этот оригинальный, не имеющий аналогов в России спектакль, в котором участвуют всего два артиста и держат в невероятно суперском напряжении в течение полутора часов. Это смешно, это красиво, это поучающе. Мы, он и я. Это классика. Весь Шеспир за полтора часа. Мы будем делать невозможное", - ответили Михаил и Игорь.

    Ребята не стеснялись шутить и во время интервью. Например, они порассуждали по поводу юмора и Игорь взял импровизированное интервью у Михаила, узнав, что его любимым юмористом является политик Владимир Жириновский, а любимым режиссером Никита Михалков. 

    Все это сопровождалось непринужденной атмосферой вечера в конце которого ведущие попрощались со зрителями и пожелали им хорошего вечера:
    "Говорили Кукота Михаил и Игорь Чехов, специально для вас, от чистого сердца".

    Видео: канал Piter.TV 

    Михаил Половинчук, Надежда Путинцева.
Теги: кукота и чехов , лендок , шекспир
Категории: Новости СПб

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