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Куйбышевский суд Петербурга решил ликвидировать фонд "Сфера"*
Сегодня, 16:57
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Куйбышевский суд Петербурга решил ликвидировать фонд "Сфера"*

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Организацию исключат из ЕГРЮЛ.

Куйбышевский районный суд ликвидировал благотворительный фонд  социально-правовой помощи "Сфера"*. Об этом 21 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск подало ГУ Министерства юстиции РФ по Петербургу и Ленобласти. Ведомству не понравилось, что фонд оказывает поддержку представителям ЛГБТ-сообщества. Минюст считает, что это идет вразрез с государственной политикой РФ. 

Деятельность фонда связана с содействием в обеспечении равных прав и уважении человеческого достоинства независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности путем поддержки инициатив и предоставления социально-правовых услуг представителям ЛГБТ-сообщества и их близким. 

говорится в сообщении.

Организация работала с 2011 года. 

*признан Минюстром иноагентом

Фото: Piter.tv

Теги: лгбт, ликвидация, фонд сфера
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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