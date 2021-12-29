Куйбышевский суд Петербурга решил ликвидировать фонд "Сфера"*

Куйбышевский районный суд ликвидировал благотворительный фонд социально-правовой помощи "Сфера"*. Об этом 21 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Иск подало ГУ Министерства юстиции РФ по Петербургу и Ленобласти. Ведомству не понравилось, что фонд оказывает поддержку представителям ЛГБТ-сообщества. Минюст считает, что это идет вразрез с государственной политикой РФ.
Деятельность фонда связана с содействием в обеспечении равных прав и уважении человеческого достоинства независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности путем поддержки инициатив и предоставления социально-правовых услуг представителям ЛГБТ-сообщества и их близким.
говорится в сообщении.
Организация работала с 2011 года.
*признан Минюстром иноагентом
Фото: Piter.tv
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