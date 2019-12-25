В прошлом году бюджет заработал на приватизации 11,5 миллиарда рублей.

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ. Мнением он поделился во время выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По мнению Кудрина, активы, принадлежащие государству — это резерв, использование которого поможет не поднимать налоги ближайшие пять-шесть лет.

У нас настолько еще огосударствлена экономика, что у нас ресурсов по 200-300 миллиардов рублей получать в год от приватизации легко можно. Алексей Кудрин, глава Счётной палаты

По его словам, в прошлом году бюджет заработал на приватизации 11,5 миллиарда рублей. При этом 7,4 миллиарда государство получило за счет погашения приватизационной сделки 2010 года. В итоге от приватизации в 2019 году было получено 4,2 миллиарда рублей. Кудрин считает, что это расходится с установкой президента, данной в 2018 году, на то, чтобы доля государства в экономике должна сокращаться.

Ранее мы писали, что Россия возобновит приватизацию осенью.