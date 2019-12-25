Кудрин рассчитывает, что рубль снова станет конвертируемой валютой

Глава СП РФ вспомнил историю страны с "золотыми деньгами".

Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин рассчитывает на возвращение свободной конвертируемости российского рубля. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках пленарного заседания на Московском финансовом форуме. Эксперт пояснил, что рассчитывает на повышение привлекательности национальной валюты при реализации международных расчетов.

Сейчас у нас, скажем так, приостановлена конвертируемость российского рубля. Я надеюсь, что мы вернемся к конвертируемости, и тогда наша внешняя политика должна работать на повышение престижа рубля. Алексей Кудрин, глава СП РФ

Эксперт напомнил участникам мероприятия о том, что российская валюта была конвертируемой с 2006 по 2022 год, как и при двух других исторических периодах. Речь идет о "золотом рубле" министра Витте, золотом червонце Сокольникова. На текущий момент в стране импорт и экспорт осуществляются в расчетах, которые более 50% принимаются в долларах, еще 30% - в евро. А рубль и юань глава Счетной палаты считает более "мягкими" валютами на рынке.

Кудрин: объем сбережений в России стабильно выше инвестиций в экономику.

Фото и видео: Московский финансовый форум