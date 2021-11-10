Кудерметова вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Линце

Во втором круге турнира россиянка обыграла украинку.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в 1/4 финала теннисного турнира, проходящего в австрийском городе Линц. В матче второго круга спортсменка смогла обойти по очкам на корте соперницу из Украины Ангелину Калинину. Матч завершился с результатом 4:6, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. Следующей оппоненткой теннисистки станет румынка Жаклин Адиной Кристиан.

Напомним, что призовой фонд международного соревнования составляет в текущем году 190 тысяч евро.

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Фото и видео: YouTube / Matthews Jaime