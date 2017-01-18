Куда сходить в Петербурге 1 февраля: топ мероприятий в Санкт-Петербурге

1 февраля в Петербурге Вы можете посетить фестиваль "Наследие Фаберже" и оценить лучшие украшения известных мастеров, с детьми можно посетить верёвочный парк и активно провести время с Дедом Морозом и Снегурочкой, окунуться в мир виртуальной реальности и многое другое.

Фестиваль "Наследие Фаберже"

Если Вы ценитель прекрасного и дорого, то фестиваль "Наследие Фаберже" для вас. Это собрание лучших ювелирных украшений от мастеров со всей России в Ювелирном центре "Фаберже 8". Также на время фестиваля в Петербург съезжаются известные мастера, представляют свои новые коллекции и проводят мастер-классы для жителей и гостей города. Участие бесплатно - просто предварительно надо прислать заявку с указанием желаемой даты и времени посещения на почту — MBukseeva@russam.ru.

Что: Фестиваль "Наследие Фаберже"

Где: пл. Карла Фаберже, 8

Когда: 26 января - 4 февраля, с 10.00 до 21.00



Билеты: бесплатно

Новогодние ёлки в крытом верёвочном парке "Высотный город"

Только 1 февраля в Петербурге с ребёнком можно посетить занимательный верёвочный парк. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой Ваши дети смогут полазить на земле и в воздухе. Часовая наземная программа завершится вручением подарков, после чего юные искатели приключений перейдут в верёвочный парк или скалодром в сопровождении инстукторов.

Что: верёвочный парк "Высотный город"

Где: Приморский проспект, 72А

Когда: 1 февраля, с 10.00 до 22.00

Билеты: 700 рублей

Клуб виртуальной реальности ArenaVR

Сегодня после трудного рабочего дня, с друзьями можно посетить клуб виртуальной реальности и весело провести вечер четверга. Сотруднику клуба предоставят вам возможность ощутить невероятные эмоции от погружения в матрицу благодаря современным игровым комплектам HTC Vive. А для это надо всего лишь надеть шлем, взять контролер и наслаждаться!

Что: Клуб виртуальной реальности ArenaVR

Где: Тамбовская улица, 11

Когда: ежедневно, с 12.00 до 23.00

Билеты: записаться можно через сайт ArenaVR

Рождественская выставка живописи

В персональной галерее художника Дмитрия Кустановича проходит, ставшая традиционной, Рождественская выставка живописи мастера. Это, своего рода, отчёт мастера о его проделанной работе за прошлый год. Ежегодная выставка полюбилась как жителями, так и гостями Петербурга.

Что: Рождественская выставка в Галерее Кустановича

Где: улица Большая Конюшенная, 11

Когда: 9 декабря - 17 февраля, с 12.00 до 20.00

Билеты: бесплатно

Видео: YouTube / Arena VR

Фото: открытые источники