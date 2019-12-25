Куда сходить в Петербурге на выходных 20 и 21 ноября

Piter.TV предлагает подборку мероприятий на выходные.

Грядущие выходные в Петербурге обещают быть сырыми и холодными, с сильным ветром и снегодождем. Лучший вариант скоротать такие промозглые дни – дома с фильмом или книгой, за выпечкой или рукоделием. Кстати, если вам не хочется выходить из квартиры, но хочется провести время с пользой, рекомендуем международный фестиваль зеленого кино ECOCUP. Начиная с субботы и до следующего воскресенья онлайн пройдет масса полезных лекций об экологии, климате, кризисах, а также показы фильмов на соответствующую тематику. Бесплатно зарегистрироваться на лекции можно здесь, а на кинопоказы – здесь.

На случай, если вы все же решили прогуляться, советуем заглянуть в только открывшийся музей ангелов, где собрали работы ушедших из жизни петербургских художников-кукольников Романа Шустрова и его супруги Марии Касьяненко. Здесь мы немного рассказали о музее.

А Piter.TV по традиции предлагает подборку живых мероприятий, на которые можно сходить в субботу и воскресенье.

Суббота, 20 ноября

В библиотеке "Маяк" начинает работу красочная коллажная выставка, подготовленная Клубом вольных коллажистов. Творческая группа создавала необычные работы на картоне, виниле, бумаге четыре года, в коллекции накопились и пейзажи, и портреты, и сюрреалистичные абстракции. Посмотреть на причудливые коллажи Ирины Машиной, Нины Фрейман и Зои Гутник можно с 17.00 – на это время запланировано открытие выставки. Вход свободный.

Ленинский пр-т., 92/1.

В общественном пространстве "Линии" в субботу стартует фестиваль урбанистики. Особенно актуальным он будет для жителей Васильевского острова, говорят организаторы, но и горожане из других районов тоже смогут почерпнуть массу полезной и интересной информации. Целый месяц активисты и эксперты будут обсуждать важные городские прикладные вопросы, создание комфортной городской среды, самоуправление, распределение бюджета на благоустройство и многое другое. Первая дискуссия расскажет о том, что такое урбанистика вообще и зачем она петербуржцам. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться.

Начало в 14:00, 8-я линия В.О., 25, 4 этаж.

Любителям истории и Петербурга рекомендуем лекцию о типажах горожан Петрограда 1917 года. Слушателям предложат перенестись на 100 лет назад и вглядеться в прохожих – кто им попадется на пути? "Уличные типы", "доброволки", "младенцы", персоны на черных автомобилях и "темные личности" – обо всех этих зашифрованных персонажах расскажут слушателям в библиотеке "Стремянная". Лекция бесплатная, но нужна предварительная регистрация в группе или по телефону 572-30-65.

Начало в 15:00, Стремянная ул., д. 20.

Воскресенье, 21 ноября

Второй выходной предлагаем провести в музеях. Первый вариант – экскурсия по выставке "PORTRAIT 21/XXI" в музее современного искусства "Артмуза", в ходе которой пятеро художников расскажут об экспозиции, а также о европейском Средневековье, мистическом символизме, русской каторге, "народной" теме в искусстве и многом другом. Как отметили организаторы, это не скучный монолог художника, а дружеская встреча, где слушатели смогут задать вопросы об обучении в Академиях Петербурга, вдохновении или творчестве. Экскурсия бесплатная, но требует предварительной регистрации.

Начало обширной программы в 17.00, 13-я линия В.О, 70, галерея "Мастерская художника" на 3 этаже музея.

Тем временем, в Эрмитаже проведут две любопытные лекции: "Лейден. Картины для кабинета ученого" и " Размышления о культуре Возрождения: Человек. Рождение творческой индивидуальности". Поклонникам искусства точно будет интересно. Билеты можно приобрести здесь.

Начало в 12.00 и 16.30 соответственно, обе лекции пройдут в Главном штабе Эрмитажа.

В лофте "Этажи" можно посмотреть добрую фотовыставку от Центра социальной поддержки и добровольчества "Созидатели". Выставка посвящена волонтерам, помогающим детям-отказникам в городских больницах, детям из приютов и детям с инвалидностью. Все добровольцы выбрали разные работы и занятия, они далеко не ровесники и не похожи характерами, у каждого своя история жизни, но все они объединены желанием бескорыстно помогать нуждающимся в свободное время. Вход на выставку свободный.

Лиговский проспект, 74, пространство Пятый этаж.

Будьте внимательны: при входе на все мероприятия требуется QR-код переболевшего или вакцинированного или справка о медотводе.

Фото: ВКонтакте / Клуб Вольных Коллажистов; ВКонтакте / Музей современного искусства АРТМУЗА