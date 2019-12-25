Куда сходить в Петербурге на выходных 15 и 16 мая

Piter.TV составил свежую подборку вариантов приятного времяпрепровождения в субботу и воскресенье.

Piter.TV составил свежую подборку вариантов приятного времяпрепровождения в субботу и воскресенье.

Суббота, 15 мая

В Петербурге зацвела сакура, и горожане шустро окружили все японские деревья с фотоаппаратами. Однако кроме красивого снимка на память можно углубиться в японскую культуру на фестивале сакуры в Ботаническом саду, который будет идти все выходные. Для гостей подготовили красочные выставки, показы по чайному искусству, икебане, каллиграфии, стрельбу из лука, игре на барабанах тайко. Перед петербуржцами выступят клубы боевых искусств и пройдет показательная игра в ута-каруту. Для самых маленьких предусмотрена программа "Весенее Вишневое Волшебство" от театра "Мимигранты", в ходе которой с ребятами будут играть, устроят им квест и викторину с загадками.

Начало в 10.00, билеты можно приобрести на сайте Ботанического сада или в его кассах

Вместо лекции о книгах можно сходить на прогулку по Лермонтовским местам Литейного округа, которую организует библиотека имени Лермонтова. Экскурсоводы расскажут о жизни великого поэта и писателя в Петербурге, его памятных адресах, людях, с которыми Лермонтов был знаком. В одно время стартуют двухчасовые прогулки сразу по трем маршрутам – Гагаринской улице, Моховой улице и улице Пестеля, каждый может выбрать вариант по душе.

Начало в 13.00, сбор у Шанхайского садика на Литейном 15-17. Участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется.

В 15.00 на набережной реки Охта шумно и весело откроют летний сезон с катанием на скейт-площадке, рисованием скетчей, разговорами на английском и музыкой от диджеев. За музыкальное сопровождение будут отвечать Антон Пляж, Brzhezovsky, Ollysoblack, также гости смогут понаблюдать за работой художников – на стенах будут рисовать Стас Багс, Alex Ko, Коля Супер, Дима Ретро. На скейт-контест и friendly speed daiting нужно регистрироваться. Вход на "вечеринку" свободный.

Улица Передовиков, 16 к2, за МЦ "Квадрат".

По-семейному провести субботу можно на празднике-фестивале "Невские баталии", интересную программу разработали библиотеки Московского района. На фестивале расскажут об Александре Невском и его битвах в былинной манере, проведут мастер-классы по аппликации и оригами, на которых можно сделать богатырский меч и костюм воина, кулинарный мастер-класс про блюда, названные в честь великого князя, а также пригласят детей в богатырский лабиринт с состязаниями на выносливость

Начало в 13:00, вход свободный. Благодатная, 20, сквер у Библиотеки правовой и экономической информации.

Если вам не хочется проводить время на улице под зонтиком – суббота обещает быть дождливой – предлагаем две выставки под крышей. В Новом музее открывается экспозиция "Коллекция братьев Носкиных" о выдающемся собрании картин петербургского коллекционера Валентина Носкина. Начало работы выставки в 12.00, билет стоит 350 рублей. 6-я линия В.О., 29. В "Артмузе" на 13-й линии В.О., 70, состоится вернисаж выставки картин Иосифа Зисмана "Пространство людей", чье имя отчасти стало петербургским брендом для интересующихся отечественной живописью. Гости смогут посмотреть на ключевые картины художника.

Начало в 19:00, вход свободный.

Воскресенье, 16 мая

В "Подписных изданиях" проведут сразу три Диалога Открытой библиотеки – дискуссии о книгах. Первыми о книге "Дом" и благотворительности поговорят директор директор "Ночлежки" Григорий Свердлин и руководитель издательства "Клаудберри" Александр Троицкий, вторым выступит композитор Владимир Мартынов с рассказом о своей "Книге перемен. Том 2", третьим – переводчик и издатель Валерий Анашвили. Он расскажет о работе над книгой Zettel.

На каждую из дискуссий необходимо заранее зарегистрироваться, вход будет бесплатным. Для тех, кто не успел забронировать себе место или плохо себя чувствует, проведут онлайн-трансляцию Диалогов в группе "Подписных изданий" ВКонтакте. Начало в 12.00 и 16.00, Литейный проспект, 57, второй этаж.

В Никольских рядах приглашают на лекцию про искусство будущего от кандидата искусствоведения Анастасии Ярмош. Гостям расскажут о новой культуре, роли искусства в развитии цивилизаций, предсказаниях художников прошлого века и современных арт-прогнозах.

Начало в 12.00, вход свободный по предварительной регистрации. Садовая улица, 62

Также в Никольских рядах обещают сальсу, свинг и бачату для всех желающих в 18.00. Танцы состоятся при хорошей погоде.

В воскресенье есть последний шанс успеть на выставку "Нью-Йоркская рапсодия Джорджа Гершвина". Экспозиция посвящена книгам из серии о выдающихся музыкантах и композиторах от издательства "Мир детства", которые иллюстрировал талантливый петербургский художник Александр Траугот. На выставке расскажут подробно о жизни и творчестве художника. Красочные обложки можно не только рассмотреть, но еще и купить.

Галерея "Мольберт", Большая Конюшенная, 11. Вход свободный.

В парке Победы устроят краеведческий квест, на который можно прийти вместе с детьми. Образовательная прогулка посвящена военной и послевоенной истории нашей страны. Каждый участник получит маршрутный лист, по которому найдет все интересные объекты мемориального парка, ответы на несложные вопросы квеста и рассказы о скульптурных, архитектурных и ландшафтных элементов паркового ансамбля, котроый раскрывают тему победы в Великой Отечественной войне.

Запись на квест по телефону 8 921 426 20 40. Сбор в 11.00 у станции метро "Парк Победы".

Фото: Piter.TV