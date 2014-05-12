Куда сходить в Петербурге на выходных 13 и 14 ноября

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий на выходные.

Выходные в Петербурге обещают быть пасмурными, но прогулки без зонта вполне могут состояться. Напомним, что парки Петергофа – Нижний, Александрия и Ораниенбаум – работают бесплатно из-за перехода музея на зимний режим. Самое время неспешно по ним пройтись. А еще в субботу заработают открытые катки в "Севкабель Порту" и Новой Голландии, всем желающим можно опробовать первый лед. О расписании работы катков, билетах и стоимости проката коньков говорится здесь и здесь.

Piter.TV, в свою очередь, предлагает небольшую подборку событий на субботу и воскресенье. Если сидеть дома не хочется, выбирайте мероприятие по душе: в этот раз подборка получилась преимущественно литературной, но найдется кое-что стоящее и для любителей кинематографа, и для поклонников космоса и искусства.

Суббота, 13 ноября

В первый выходной пройдет сразу два литературных мини-фестиваля: первый – фестиваль романтической фантастики в "Открытой гостиной" библиотеки имени Лермонтова. Организаторы пригласили писательниц Ольгу Романовскую, Екатерину Шельм, Татьяну Кошкину, Кристи Кострову и Екатерину Каблукову, работающих в этом сентиментальном жанре. Авторы расскажут, как создают колдовские мифы, на сколько строги законы жанра, почему женщины так любят ромфант и кого предпочитают чаще – драконов или эльфов. Также в ходе фестиваля пройдет творческая встреча с Ириной Котовой, чей цикл романов "Королевская кровь" завоевал определенную популярность и даже обзавелся собственным фандомом, и, конечно, обсуждение книг. Вход свободный.

Начало в 12.00, Литейный пр., 19.

Второй фестиваль посвящен 200-летию со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского и состоится в библиотеке имени братьев Стругацких. Слушателей ждет лекция о страдании и образе современного Петербурга в произведениях великого писателя, интеллектуальная игра о Достоевском, розыгрыш подарков и музыка, которую любил писатель. Вход свободный!

Начало в 15.00, ул. Типанова, 29.

Не можем не посоветовать еще одно литературное времяпрепровождение – экскурсию по музею Льва Гумилева. Гостям расскажут о Льве и Николае Гумилевых и Анне Ахматовой, чьи судьбы разделили все трагедии прошлого века, об их разлуке, памяти, "Таганцевском деле" и литературе. Билеты можно приобрести здесь.

Начало в 13.00, Музей-квартира Льва Гумилева, Коломенская ул., 1/15

На вечер оставьте киносеанс от Музея искусства Санкт-Петербурга: показывать будут первую полнометражную ленту Алексея Балабанова "Счастливые дни". Это картина, снятая по мотивам произведений Сэмюэля Беккета, рассказывает о потерявшем память бродяге, который ищет себе комнату, но сталкивается с массой абсурдных препятствий. В фильме Балабанова Петербург раскрывается с непривычной стороны. Кстати, перед сеансом пройдет небольшая лекция о режиссере, а после зрители смогут обсудить фильм и задать вопросы лектору.

Зарегистрироваться на показ можно здесь, однако не забудьте выкупить свой билет в кассе музея до начала мероприятия.

Начало в 17.30, набережная канала Грибоедова, 103.

Воскресенье, 14 ноября

Во второй выходной рекомендуем сходить в Центральный выставочный зал "Манеж", где открылся свежий выставочный проект "Покой и Радость". Экспозицию собрали из сотни произведений русских художников, все они объединены сюжетами – как на подбор спокойными, приятными и ненавязчивыми. Для тех, кто устал от драм, обостренных эмоций и визуального шума, эта выставка станет настоящим отдыхом. Купить билеты можно на сайте "Манежа".

Исаакиевская площадь, 1.

Тем временем, в Планетарии 1 пройдет творческая встреча с художницей Настей Миро и режиссером Эльдаром Асановым – они представят проект "Buran NFT: генетическая память альтернативного будущего". Презентация приурочена к годовщине единственного полета космического комплекса "Энергия-Буран". Этот необычный проект – смесь ностальгии, фантомной боли, яркого света и несостоявшегося будущего. Авторы уверяют, что каждый переживет собственный спектр эмоций за 14 секунд встречи с экипажем "Бурана".

Зарегистрироваться на встречу можно здесь, она бесплатная.

Начало в 17.00, набережная Обводного канала, 74 Ц.

Еще одна интересная выставка заработала в галерее KGallery: там собрали работы Владислава Мамышева-Монро о потерянном времени. Заметный художник, которого называют ярким мастером перевоплощений и эпатажа, королем поп-культуры 90-х, долгие годы был преданным фанатом Мерилин Монро и ее творчества и перенес свою одержимость в массу ярких работ с актрисой. Нынешняя же выставка объединяет объединяет сразу несколько знаковых художественных серий Мамышева, в которых изобразил утраченный пласт культуры. Билеты можно купить здесь.

Набережная реки Фонтанки, 24.

Будьте внимательны: практически на всех мероприятиях при входе требуется QR-код. Как его получить, мы подробно рассказывали здесь.

Фото: ВКонтакте / Планетарий 1; Википедия; ВКонтакте / Центральный выставочный зал "Манеж"