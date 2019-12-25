Куда сходить в Петербурге на неделе с 25 по 29 октября

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 25 по 29 октября.

Перед локдауном у Петербурга осталось пять дней, в течение которых горожане могут еще немного пожить насыщенной культурной жизнью – сходить в кинотеатр, библиотеки и на выставки. Напомним, что с 30 октября по 7 ноября в Петербурге закроются все культурные учреждения, кроме музеев и театров, общепит, фитнес-центры, салоны красоты. Какими будут ограничения после праздничной недели, обязательно расскажем по мере поступления новостей.

А пока Piter.TV делится подборкой мероприятий, на которые можно сходить после рабочего дня на неделе с 25 по 29 октября.

Понедельник, 25 октября

В Анненкирхе открывается необычная инсталляция "Сотворение" с огромным макетом Луны и Земли, гигантской рукой Бога, древом познания добра и другими объектами, посвященными дням сотворения мира. Выглядит все это невероятно красиво и просится быть запечатленным на фото. Кроме того, каждый час гостям будут рассказывать о сотворении, и зрелищные объекты подкрепятся религиозной фактологией. Билеты можно приобрести здесь.

Инсталляция проработает до 14 ноября. Кирочная ул., 8В.

Вторник, 26 октября

Вечер вторника предлагаем провести с музыкой: в квартире семьи Бенуа как раз запланирован осенний концерт оркестра музыкальной школы для взрослых "Виртуозы". Артисты исполнят эстрадные и классические произведения в авторской аранжировке. Более того, перед концертом всех гостей проведут по старинным интерьерам квартиры архитектора Леонтия Бенуа, заполненным полотнами и предметами искусства, и расскажут о жизни его большой творческой семьи.

Забронировать билеты можно по телефонам 950-04-01 и 955-90-94.

Начало экскурсии в 19:20, начало концерта в 20:00, 3-я линия В.О., д.20, кв.8.

Среда, 27 октября

После работы в среду рекомендуем пройтись по Петербурге под рассказы опытного экскурсовода, темой прогулки станет "Мистический Петербург". В ходе экскурсии всем желающим расскажут, почему Петербург похож на Рим, Иерусалим, Атлантиду и Китеж одновременно, зачем Георгий Татарников прячет Исаакиевский собор за потоками слез, как связаны петербургское небо и слепая собака Ирины Бирули и многое другое. На прогулку нужно заранее зарегистрироваться.

Начало в 18.00, Набережная канала Грибоедова, 103.

Четверг, 28 октября

Необычный вариант вечернего досуга организует Информационный центр по атомной энергии Санкт-Петербурга. Сначала там можно поиграть в настолки или почитать научно-популярные книги, затем посмотреть фильм "Как мы видим цвета. Цветовое зрение в животном мире" и наконец дождаться лекцию-дегустацию. Такой формат придумала студенческая кулинарная организация YESLAB, лекция посвящена связи цвета и вкуса и человеческому цветовосприятию. Все блюда, предложенные гостям, студенты разберут буквально по молекулам и калориям. Будет интересно!.

Вход свободный, но нужна предварительная регистрация.

Начало в 17.00, ул. Аэродромная,4.

Пятница, 29 октября

Пасмурным вечером пятницы советуем посетить яркую и живую выставку "СюрРылизм" в галерее "Свиное Рыло". Там сейчас выставлены работы петербургских "Колдовских художников" в стиле мультреализма – смесь абсурда, сатиры, сна и яви, тайн подсознания и особого взгляда на художественную сверхреальность. По словам организаторов, "СюрРылизм" служит своеобразным оммажем выставке Сальвадора Дали в музее Фаберже – сюрреализм стал для "Колдовских художников" главным вдохновением.

Вход бесплатный, выставка открыта до конца октября.

Набережная Фонтанки, 5.

Традиционная подборка событий для выходных на этой неделе, а также будничная и выходная афиши для первой ноябрьской недели не выйдут в связи с объявленным властями локдауном.

Обратите внимание, что в музеи и театры, которые останутся открытыми во время локдауна, можно сходить по QR-коду: здесь мы подробно рассказывали, что это такое и как его получить.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны; ВКонтакте / Друзья семьи Бенуа; Piter.TV; unsplash; ВКонтакте / СВИНОЕ РЫЛО галерея - музей / выставки СПб