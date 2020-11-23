Куда сходить в Петербурге на неделе с 12 по 16 июля

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 12 по 16 июля.

Вечера после работы необязательно должны быть заполнены бытовыми делами и обязанностями – в них может быть место прогулкам, вылазкам в театр и кино, походам на концерты и выставки. Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 12 по 16 июля.

Понедельник, 12 июля

Вечер первого рабочего дня можно провести на квизе по мотивам произведения Федора Достоевского. Поклонникам писателя предстоит отвечать на сложные вопросы по теме игры, загадки будут в формате видео, ребусов, логических задач. Участвовать в квизе можно только командами, соревноваться будут именно группами. Не беда, если никто из друзей не захочет пойти с вами на игру – можно прийти одному и просто присоединиться к одной из сложившихся команд.

Начало в 18.30, игра займет полтора часа. Вход свободный, 12+, библиотека имени Некрасова, пр. Бакунина, 2

Вторник, 13 июля

Пока с путешествиями не ладится из-за пандемии коронавируса, предлагаем необычным образом пройтись по красочному Будапешту – прийти на презентацию книги Антала Серба "Путеводитель по Будапешту для марсиан" в книжный магазин "Порядок слов". Фантомное путешествие будет состоять из рассказов и легенд про Будапешт и сопровождающими их архивными фотографиями. Прогулка получится даже насыщеннее настоящей – экскурсоводы-переводчики покажут город в его прежние годы и сравнят с современным обличьем.

Автор книги умер в 1945 году, его "Путеводитель" успел опубликоваться впервые в 1935 году. В этот раз книгу публикует Венгерский импринт Mérleg. Серб описывал свою юность в Будапеште, войну, революцию, ушедшее время. Многое из того, о чем рассказывал автор, перестало существовать в столице Венгрии сегодня. Именно поэтому путешественники чувствуют себя марсианами в современном Будапеште.

Начало в 19.30, вход свободный. Набережная Фонтанки, 15

Среда, 14 июля

В библиотеке "Ржевская" в 18.00 будут смотреть старый фильм "Коралловый риф". Киносеанс приурочен к циклу "Звездные имена 20 века". В центре сюжета картины 1938 года – мужчина и девушка, скрывающиеся от закона, обоих обвинили в преступлениях, которые они не совершали. Пока полиция ищет беглецов, незнакомцы случайно встречаются у небольшого залива Тихого океана, где начинается история их чувств

Сеанс бесплатный, но нужно предварительно зарегистрироваться. Индустриальный проспект, 35к1

Четверг, 15 июля

Как насчет пешеходной экскурсии? И размяться после восьми часов в офисном кресле, и переключить мысли на что-то более интересное, чем рабочие бумаги. В четверг состоится прогулка по набережной реки Фонтанки, экскурсовод Рената Платэ расскажет о скульптурах Аничкова моста и стихотворениях, в которых запечатлели знаменитых лошадей, о Шереметевском дворце и Анне Ахматовой, адресах Пушкина, Тютчева, Майкова и Мережковского, о легендах Михайловского замка и Чижике-Пыжике.

Участие в экскурсии стоит 100 рублей.

Начало в 16.00, сбор у Аничкова моста со стороны дома №66 по Невскому проспекту.

Пятница, 16 июля

Выдохнуть после рабочей недели можно на органном концерте в Петрикирхе. На двух мощных и чарующих инструментах устроят настоящий музыкальный поединок, концерт так и называется – "Битва органов". Организаторы подчеркивают, что послушать состязание сразу двух органов в стенах одной кирхи – большая редкость для России, чаще всего лютеранские церкви обустраивают только одним инструментом. Музыканты будут по очереди исполнять произведения великих композиторов разных эпох, показывая мастерство, необычные техники игры и богатство звучания органа.

Начало в 19:00, Невский пр., 22-24. Купить билеты можно по ссылке.

Традиционная подборка на выходные появится на нашем сайте в пятницу. Следите за обновлениями!

Фото: lermontovka-spb.ru; ВКонтакте / Книжный магазин "ВСЕ СВОБОДНЫ"; кадр из фильма; Piter.TV; предоставлено организаторами