Куда сходить в Петербурге 18 апреля

Piter.tv публикует подборку главных событий в Петербурге 18 апреля.

18 апреля Kira Lao выступит в Культурном центре "Сердце" с новым альбомом "Тревожный опыт"

До 2015 года Kira Lao была успешным коллективом. Альбомы группы издавались на лейбле "Союз" и получали высокие оценки музыкальных критиков. Четыре года назад Kira Lao взяла творческую паузу. И сейчас, наконец, возвращается к активной деятельности, но уже в формате сольного проекта. Певица и композитор Кира Вайнштейн решила использовать имя Kira Lao в качестве альтер-эго для издания своих поп-песен.

Начало в 20:00

Адрес: Биржевая линия 12

В четверг на киноэкранах России состоится премьера английской драмы "Код Красный"

В фильме рассказывает о русской шпионке, которая смогла предотвратить Третью мировую войну. Она долго скрывалась от британской разведки. За эти годы ее имя стало настоящей легендой, но эту историю показали только после того, как был снят гриф секретности.

UrbanChangeWeek – неделя городских изменений. Крупнейший фестиваль по урбанистке

С 17 по 20 апреля в Петербурге развернулась площадка, на которой каждый может предложить свои идеи по улучшению городской среды. Программа будет насыщенной и объединит образовательные и культурно-развлекательные форматы. Перед гостями выступят известные российские и зарубежные эксперты по урбанистике, которые помогут сделать жизнь в мегаполисе более осмысленной и гуманной.

Благотворительный онлайн-баттл Упсала-Цирка

Упсала-Цирк приглашает всех неравнодушных жителей и гостей Петербурга на цирковой онлайн-баттл. В течение часа в прямом эфире артисты Упсала-Цирка покажут свои лучшие цирковые трюки, а зрители смогут поддержать артистов пожертвованиями