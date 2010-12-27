Петербургским предпринимателям напомнили о необходимости учитывать свои отходы

Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга зачастую забывает о своих обязательствах перед комитетом по природопользованию и экологии. Об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе" рассказал заместитель главы ведомства Александр Кучаев. По его словам, активнее всего окружающую среду загрязняют индивидуальные предприниматели.
"Выходит, что в основном отходы образуются из-за индивидуального предпринимательства. Поэтому они обязаны разработать паспорта отходов. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, , представляют в Комитет отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов", - сказал Александр Кучаев.
Также Кучаев отметил, что места накопления отходов должны быть оборудованы для безопасности.