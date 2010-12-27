Петербургским предпринимателям напомнили о необходимости учитывать свои отходы

Александр Кучаев заместитель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности обозначил главные требования для юридических лиц в сфере экологии.

Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга зачастую забывает о своих обязательствах перед комитетом по природопользованию и экологии. Об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе" рассказал заместитель главы ведомства Александр Кучаев. По его словам, активнее всего окружающую среду загрязняют индивидуальные предприниматели.

"Выходит, что в основном отходы образуются из-за индивидуального предпринимательства. Поэтому они обязаны разработать паспорта отходов. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, , представляют в Комитет отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов", - сказал Александр Кучаев.

Также Кучаев отметил, что места накопления отходов должны быть оборудованы для безопасности.

"Стоит отметить и транспортировку отходов. Для этого нужно иметь паспорт отходов, наличие специальных знаков для транспортных средств , а также цель и место назначения отходов. С 1-4 классами могут заниматься только лицензионные организации. Для всех юридических лиц предусмотрена определенная плата за размещение отходов, которая также считается обязательной", - напомнил чиновник.