Экологи установили самый чистый родник в Ленобласти

Исследователи нашли самый чистый родник в Ленобласти.

В Ленинградской области определили самый чистый родник в регионе, его распоожение находится в Лужском районе.

По итогу исследования самой чистой оказалась вода из родника государственного природного заказника "Сяберский". Он находится в Лужском районе. Известно, что на этом же месте былвал князь Александр Невский, тогда он отмечал целебные качества местной воды. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Кроме того, в процессе пероприятия было установлено, что большее количество родников региона вода соответствует всем санитарным требованиям.

Фото: Википедия