В Петербурге улучшат обращение с твердыми отходами

В Петербурге внесут поправки в Экологический кодекс.

В Санкт-Петербурге поменяют порядок обращения с твердыми коммунальными отходами, в ЗакСе приняли необходимые поправки в Экологический кодекс города в первом чтении.

Новый проект будет отвечать за всю линию обращения с отходами от контейнера до полигона: сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание и утилизацию мусора. Региональный оператор должен будет заключить с собственниками твердых коммунальных отходов публичные договоры на оказание услуг по обращению с ними.

Контракт с региональным оператором планируется заключить администрацией Петербурга примерно на 10 лет после проведения конкурса. Условия конкурса оперделят в Смольном. Депутаты считают, что поправки в "Экологический кодекс" города сможет избавить Северную столицу от несанкционированных свалок коммунальных отходов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что за полгода в Петербурге ликвидировали 489 несанкционированные свалки.