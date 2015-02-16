Кубинская делегация примет участие в празднике "Алые паруса" в Петербурге

Для кубинских гостей подготовлена насыщенная программа.

Санкт-Петербург готовится к особому празднованию "Алых парусов" — в этом году по приглашению губернатора Александра Беглова мероприятие посетит кубинская делегация из 50 молодых людей и четырёх сопровождающих.

"Мы готовы принять кубинскую молодёжь с истинно петербургским теплом и гостеприимством. Ребята смогут увидеть красоту и масштаб "Алых парусов", прочувствовать атмосферу нашего города, познакомиться с его историей, культурой и образовательными возможностями" Александр Беглов

Для кубинских гостей подготовлена насыщенная программа: помимо самого праздника выпускников, их ждут экскурсии по главным достопримечательностям Петербурга, Петергофа, Кронштадта и Стрельны, посещение учебных заведений, а также различные спортивные и развлекательные мероприятия. Особое внимание уделят пяти юным балеринам в составе делегации - для них организуют посещение Академии балета Бориса Эйфмана.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге прошла первая репетиция к "Алым парусам".

Фото: Piter.TV