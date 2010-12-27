Ксения Собчак вспомнила о дне рождения отца перед митингом в Москве

Журналистка отметила, что 10 августа стало символичной датой для нашей страны.

Субботним утром в Instagram-аккаунте Ксении Собчак появился пост, посвященный бывшему мэру Ленинграда и одному из авторов российской Конституции - Анатолию Собчаку. Ксения отметила, что день рождения отца - невероятно важный для нее день. Журналистка видит "некий символизм" в том, что важный день для всей страны наступает и 10 августа 2019 года. Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ процитировала фразу отца - "Нельзя позволить, чтобы правоохранительные органы стали правохоронительными".

"День, когда люди выйдут отстаивать права и свободы, прописанные в конституции. [...] Мудрости сегодня и зрелости тем, кто идет на проспект Сахарова" - написала Собчак.

Отметим, что в эту субботу в Москве пройдет согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в местную городскую думу. На него собрались прийти около ста тысяч человек, в том числе журналист Юрий Дудь и рэпер Oxxxymiron. Однако в столице в эти часы намечается параллельные события: например, фестиваль Meat&Beat и турнир по вождению автозаков.

Фото: Instagram / xenia_sobchak