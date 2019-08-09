В Москве ожидают митинг и турнир по вождению автозаков

Также в Парке Горького 10 и 11 августа пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat.

В Москве 10 августа пройдет турнир по вождению автозаков. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ведомства.

Мероприятие пройдет на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне. В Москву приедут участники более чем из 10 регионов, которые будут демонстрировать свое умение в езде с препятствиями. Турнир приурочили к Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы.

В этот же день на проспекте Академика Сахарова состоится согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. На него собрались прийти около ста тысяч человек, в том числе журналист Юрий Дудь и рэпер Oxxxymiron. Музыкант призвал всех присоединиться к данной акции и рассказал, что для него самого это будет первый митинг. На мероприятии на проспекте Сахарова 10 августа выступят рэпер Face, группы "Кровосток" и IC3PEAK. Мэрия Москвы ранее запретила выступления этих артистов, но они все равно дадут концерт.

К слову, в Парке Горького в выходные, 10 и 11 августа, пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat, где будут выступать Егор Крид, Клава Кока, Полина Гагарина, группа "Градусы", MANIZHA и другие.

Ранее Виталий Милонов высказался о митингах в Москве и Петербурге.

Видео: YouTube/ norimyxxxo