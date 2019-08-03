Виталий Милонов высказался о митингах в Москве и Петербурге

Политик пообщался с собравшимися на акции на площади Ленина.

Сегодня, 3 августа, в Петербурге прошла согласованная акция солидарности с московскими независимыми кандидатами. Корреспондент Piter.TV сообщил, что на митинг приехал Виталий Милонов, который достаточно негативно высказался о мероприятиях в Москве и Петербурге.

"Все, кто проводит митинги, сами участвовали во всех этих беззакониях на муниципальных выборах: выкидывали подписные листы, железными дверями отгораживались от людей. А теперь они пытаюсь с больной головы на здоровую все переложить. Я думаю, что петербуржцев не интересует, что в Москве. Их интересует, пустили ли честных общественников на выборы в муниципальные советы", – рассказал политик.

Участники митинга на площади Ленина начали расходится примерно через час после начала. Всего в акции приняли участие около 2000 человек, люди стояли даже под дождем.

Напомним, в конце июля в Петербурге прошел санкционированный митинг за честные выборы.

Видео: Piter.TV