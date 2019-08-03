Виталий Милонов высказался о митингах в Москве и Петербурге

Сегодня, 3 августа, в Петербурге прошла согласованная акция солидарности с московскими независимыми кандидатами. Корреспондент Piter.TV сообщил, что на митинг приехал Виталий Милонов, который достаточно негативно высказался о мероприятиях в Москве и Петербурге.
"Все, кто проводит митинги, сами участвовали во всех этих беззакониях на муниципальных выборах: выкидывали подписные листы, железными дверями отгораживались от людей. А теперь они пытаюсь с больной головы на здоровую все переложить. Я думаю, что петербуржцев не интересует, что в Москве. Их интересует, пустили ли честных общественников на выборы в муниципальные советы", – рассказал политик.
Участники митинга на площади Ленина начали расходится примерно через час после начала. Всего в акции приняли участие около 2000 человек, люди стояли даже под дождем.
Напомним, в конце июля в Петербурге прошел санкционированный митинг за честные выборы.
Видео: Piter.TV
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