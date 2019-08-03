В Петербурге началась согласованная акция солидарности с московскими независимыми кандидатами

Полицейские подтверждают законность мероприятия.

В субботу, 3 августа, в Петербурге на площади Ленина проходит акция солидарности с московскими независимыми кандидатами. Организаторам митинга удалось согласовать мероприятие с администрацией Калининского района. Участвовать в митинге может любой желающий. Его проведение не противоречит закону.

Как сообщает корреспондент Piter.TV, при входе на площадь стоят рамки. Кроме того, всех приходящих досматривают. У места проведения митинга стянуты машины ОМОНа. К началу акции количество участников уже достигло 2000 человек.

Напомним, в конце июля в Петербурге прошел санкционированный митинг за честные выборы.

Видео: Piter.TV