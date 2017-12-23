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Ксения Собчак опубликовала предвыборную программу

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Собчак презентовала свою предвыборную компанию.

Популярная телеведущая Ксения Собчак, которая планирует принимать участие в выборах президента России в 2018 году, опубликовала предвыборную платформу. Об этом сообщает "Дождь". 
 
Она называется "123 трудных шага". Платформа разбита на следующие разделы: "Внутренняя политика", "Развитие экономики", "Социальная политика" и "Внешняя политика". 
 
По мнению Собчак, Россия должна стать "европейским светским демократическим федеративным государством с рыночной экономикой, защищающим права и свободы граждан". Во внешней политике на первое место она ставит "мирные и добрососедские" отношения с другими странами, а в экономической политике -  благосостояние граждан.
 
Ксения инициатор проведения нескольких политических реформ. Она предлагает ограничить права всех силовых структур, а также запретить избираемым должностным лицам всех уровней занимать свою  должность более двух сроков в течение всей жизни. Кроме того, Собчак предлагает законодатель закрепить возможность импичмента избираемых должностных лиц и депутатов парламентов всех уровней и вернуть графу "против всех". 
 
Видео: "ВК" - Ксения Собчак
Теги: новости политики , новости россии , новости спб , новости шоу бизнеса , собчак предвыборная компания
Категории: Общество Новости России Лента новостей

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