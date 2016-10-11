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В Приамурье потерпел крушение Ан-2: Один из пилотов погиб

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Основной версией катастрофы считается техническая неисправность.

Сегодня утром, 7 ноября, в Амурской области произошло крушение самолета Ан-2.

Сообщается, что самолет совершал рейс без пассажиров. На борту самолета было 2 члена экипажа. Почти сразу после взлета обнаружились технические неисправности, и экипаж совершил экстренную посадку. Самолет после приземления, недалеко от жилых домов в населенном пункте Экимчан, загорелся. Подоспевшим спасателям удалось вытащить одного из членов экипажа. Командир от полученных ожогов скончался. Раненый пилот от госпитализации отказался, он находится в шоковом состоянии.

Сообщается, что самолет разбился в результате отказа двигателя. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

Видео: YouTube/Видео Дайджест

 

Теги: амурская область , ан2 , крушение , погиб пилот , приамурье
Категории: Новости России Лента новостей Происшествия

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