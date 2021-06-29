Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали

Пламя распространилось на 2 тысячи квадратных метров.

Крупный пожар в трехэтажном торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали. Об этом рассказали региональные представители ГУ МЧС. Известно, что с пламенем специалисты разобрались к 07:26 часам утра 29 июня. К 06:48 удалось локализовать пламя на площади в две тысячи квадратных метров. В настоящее время сообщений о пострадавших нет.

Произошел пожар в ТЦ "Триумф". Происходило горение мансардного этажа и кровли. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Пожарные не допустили распространения пламени на расположенным поблизости еще один ТЦ. К ликвидацию пламени были привлечены силы 67 человек из личного состава экстренных ведомств, 16 единиц специальной техники.

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Фото и видео: Вконтакте/Пенза live

