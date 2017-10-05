Крупный пожар В Мытищах очевидцы сняли на видео

Ночью в Мытищах произошел серьезный пожар на мебельной фабрике.

Сегодня ночью, 5 октября, в Подмосковных Мытищах загорелся цех по производству мебели.

В 3 часа 20 минут на диспетчерский пункт МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, улица Силикатная, дом 36. По прибытию огнеборцы установили, что здание горит внутри, и угрозы распространения на соседние здания нет. Площадь возгорания составила 2400 квадратных метров. В 3 часа 30 минут пожару был присвоен повышенный ранг. В 6 часов пожар был локализован и отменен повышенный ранг. В 8 часов 49 минут поступило сообщение, что ликвидировано открытое горение.

На ликвидацию с огнем привлекалось 19 единиц техники и 71 человек, из них 44 человека от МЧС и 11 единиц спецтехники. О пострадавших на данный момент не сообщается.

Очевидцы в социальных сетях делятся видео и фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как языки пламени поднимаются высоко в небо.

Видео: YouTube/Матвей Бронтозавров