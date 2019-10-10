Крупнейшим бизнес-центром Москвы стала панельная пятиэтажка

Специалисты обнаружили в интернете объявление, в котором за 35 тыс. рублей в данной пятиэтажке предлагают регистрацию на 11 месяцев.

Самые крупные бизнес-центры Москвы обогнала пятиэтажка на проспекте Вернадского, 74.. "Такском-Досье", занимающийся анализом реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП, выяснил, что в хрущевке зарегистрировано 1113 организации.Так, например, в 60-этажной башне "Империя" в "Москва-Сити" числится 366 юрлиц, пишет РБК.

Специалисты обнаружили в интернете объявление, в котором за 35 тыс. рублей в данной пятиэтажке предлагают регистрацию на 11 месяцев. Компаниям обещают, что так они могут не бояться неожиданных проверок, а помещение всегда готово к посещению органов контроля.

Массовый адрес регистрации – главный признак мошеннических фирм однодневок. Большинство организаций, зарегистрированных в доме на Вернадского, имеют проблемы с налогами, а некоторые уже ликвидированы.

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