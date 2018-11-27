Минтранс хочет пустить под разведенные мосты новые пассажирские суда

Российское Министерство транспорта предложило снять полный запрет на прохождение пассажирских судов под разведенными мостами Петербурга. Предполагается, что таким образом получится запустить новые круизные маршруты. Соответствующую инициативу опубликовали на сайте министерства.
В Минтрансе отметили, что суда, которые оборудованы подруливающими устройствами, могут спокойно находиться рядом с грузовым флотом. Такое оборудование устанавливают на борт новых судов класса река-море.
Указанные суда река-море могут работать на круизных линиях с выходом с внутренних водных путей в морские бассейны, в том числе и в бассейн Балтийского моря.
проект нормативного акта Минтранса
На данный момент всем пассажирским судам запрещено движение во время перемещения грузовых караванов. Такую меру ввели в 2013 году после ряда происшествий с прогулочными катерами, которые врезались в крупные корабли.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что в ДТП на Дальневосточном загорелась машина.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )