Круговая беговая дорожка и скейт-площадка появятся в парке Авиаторов

На благоустройство территории выделили 500 млн рублей.

Стало известно, что в парке Авиаторов в Московском районе Петербурга появятся круговая беговая дорожка и скейт-площадка. На благоустройство территории выделили 500 млн рублей. Об этом во вторник, 18 января, рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству.

Отмечается, что скейт-площадка будет расположена в максимально удалённой от домов части парка. Напомним, что в конце декабря сообщили о двухэтапном благоустройстве территории. Так, первый выделят 300 млн, а затем ещё 200 млн рублей.

В парке нормализуют гидрологический режим, модернизируют оборудование в зонах отдыха, обновят скамейки, обустроят детские и спортивные зоны, и всё это — с максимальным сохранением деревьев и кустов.

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Фото: пресс-служба Смольного