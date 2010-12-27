Кровожадный ястреб сожрал голубя на Светлановском проспекте

Ястребы из парка Сосновка все чаще появляются на соседних улицах Калининского района.

Жителей Калининского района взбудоражило ЧП с участием двух птиц. Обычно такие происшествия можно наблюдать только в дикой природе или степных регионах страны. Однако в воскресенье, 27 августа, посреди бела дня на Светлановском проспекте горожане увидели нападение ястреба на голубя. Крупный хищник набросился на жирную птицу и прикончил ее несколькими ударами клювом. После этого ястреб растерзал тело голубя лапами и полакомился им на глазах у ошарашенных петербуржцев.

Информация о случившемся и первые фото с места ЧП появились в группе "Калининский район Лайт". Эти снимки не рекомендуется смотреть детям и слабонервным. Однако для любителей биологии и дикой природы такие материалы могут стать интересным поводом для размышлений. Известно, что в Калининском районе действительно обитают хищные птицы. Они живут на территории парка Сосновка вместе с другими редкими представителями флоры и фауны Северо-Запада.

Фото: социальные сети