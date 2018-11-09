Кровная месть: В Азербайджане бывший заключенный застрелил на рынке женщину с детьми

От рук стрелка погибла женщина и ее двое детей, а также продавец рынка. Также с пулевыми ранениями в больницу доставлены еще 4 мужчины.

В Азербайджане на местном рынке недавно вышедший на свободу мужчина открыл огонь по людям, 4 человека убиты и 4 получили ранения.

Трагедия произошла сегодняшним утром, 17 июня, в Агстафинском районе в селе Беюк Кесик. Бывший заключенный пришел на рынок и открыл огонь по людям. От пуль на месте погибли женщина и ее двое детей, а также продавец рынка, который оказался поблизости. С пулевыми ранениями в больницу доставлены мужчины 1951, 1961, 1964 и 1999 годов рождения.

Возраст погибших не сообщается. Полиция ведет расследование. Местные СМИ сообщают, что причиной трагедии стала давняя вражда между семьями.

Фото: свободные источники