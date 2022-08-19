Кадыров высказался о "кровной мести" Зеленскому

Глава Чечни уверен, что в таких действиях нет смысла.

Глава ЧР Рамзан Кадыров заявил о бессмысленности объявления "кровной" мести Владимиру Зеленскому. Такое мнение глава республики выразил в своём Telegram-канале.

Как считает политик, украинский президент стал заложником Запада и действует не по своей воле, поэтому применять такие меры к мену бесполезно. При этом Кадыров подчеркнул, что ни в коем случае не оправдывает действия Зеленского.

Также, по словам Кадырова, "кровная" месть является действующим инструментом, который может препятствовать совершению убийства.

Ранее Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО.

Видео: Telegram / Kadyrov_95